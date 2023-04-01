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مقتل شخصين واصابة العشرات جراء اعصار بولاية أركنسو الأمريكية

منذ 10 دقائق
اعصار

اعصار

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قال مسؤولون إن إعصارا عنيفا اجتاح مدينة ليتل روك في ولاية أركنسو الأمريكية وبلدات مجاورة لها يوم الجمعة 31\3\2023، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات، إذ تسبب في أَضرار بأسقف وجدران العديد من المباني وانقلاب مركبات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء.

وأعلن مستشفى جامعة أركنسو للعلوم الطبية حالة التأهب من المستوى الأول للإصابات الجماعية بعد أن عصف الإعصار بليتل روك عاصمة الولاية والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان فيها بعد ظهر الجمعة 31\3\2023.

وقالت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل إن الإعصار أودى بحياة شخصين على الأقل في منطقة وين التابعة للولاية، والتي تبعد حوالي 160 كيلومترا عن شرق ليتل روك بالقرب من حدود تنيسي.

وقال رئيس بلدية المدينة فرانك سكوت جونيور للصحفيين إن ما يقرب من 30 شخصا في ليتل روك نقلتهم إدارة الإطفاء وموظفي طوارئ آخرين إلى مستشفيات المنطقة بسبب الإصابات، مضيفا “بحمد الله، لم نشهد أي وفيات”.

وقالت الشرطة إن عدة مناطق على الطرف الغربي من المدينة تضررت بشدة، ووصف رئيس البلدية الأضرار التي لحقت بالممتلكات بأنها “واسعة النطاق”.

    المصدر :
  • رويترز

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