مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء بسبب القصف الروسي العنيف على خيرسون

قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا روسيا أسفر عن مقتل شخصين (الخميس 15-12-2022) في وسط مدينة خيرسون التي تم تحريرها مؤخرا بجنوب أوكرانيا.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس عبر تطبيق تيليجرام إن الاثنين قتلا على بعد حوالي 100 متر من مبنى إدارة المنطقة الذي تعرض للقصف أمس الأربعاء.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش الحاكم الإقليمي لمنطقة خيرسون إن القصف أدى إلى انقطاع الكهرباء في المدينة.

وكتب عبر تليجرام “خيرسون بدون كهرباء تماما بسبب قصف العدو”.

وأضاف “سيبدأ قطاع الطاقة في استعادة شبكات الكهرباء في أقرب فرصة”.

واستعادت أوكرانيا سيطرتها على خيرسون في 11 نوفمبر تشرين الثاني، لكن القوات الروسية دأبت على قصف المدينة من الجانب الآخر من نهر دنيبرو منذ أن غادرتها وانسحبت من الضفة الغربية للنهر.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس إن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا، وأنها سيتم تدميرها أو الاستيلاء عليها.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إنه إذا تم إرسال صواريخ “باتريوت” الأمريكية إلى أوكرانيا، فإنها ستكون “أهدافا مشروعة” للقوات الروسية، لكنه أضاف أن الخطة الأمريكية لم يتم تأكيدها.