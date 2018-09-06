مقتل شخصين وفقدان 38 وإصابة 120 جراء زلزال في اليابان

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ذكرت “وكالة رويترز” أن شخصين على الأقل قتلا بينما فقد 38 آخرون بعدما ضرب زلزال قوي جزيرة هوكايدو في شمال اليابان في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء عن سكان الجزيرة.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” إصابة 120 جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,6 درجات.

وأظهرت صور عشرات الانهيارات الأرضية بامتداد سلسلة تلال في بلدة أتسومي الريفية جنوب هوكايدو.

وانقطعت الكهرباء عن الجزيرة بالكامل بعدما قالت شركة كهرباء هوكايدو إنها أغلقت للطوارئ كافة محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري في أعقاب الزلزال.

وتوقفت حركة كافة القطارات في أنحاء الجزيرة.

وسيجري غلق مطار نيو تشيتوسي الرئيسي بالجزيرة على مدار اليوم على الأقل. والمطار هو المنفذ السياحي الرئيسي للجزيرة التي تشتهر بجبالها وبحيراتها وأراضيها الزراعية مأكولاتها البحرية.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء ان أكثر من مئتي رحلة جوية و40 ألف راكب تأثرت.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام