الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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مقتل شخص جراء اشتباك مسلح في محيط الكونغرس

منذ 42 دقيقة
الكونغرس الأمريكي

الكونغرس الأمريكي

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قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا لقي حتفه في عملية انتحار على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح (الأحد 14-8-2022) بعد أن صدم بسيارته حاجزا قرب مبنى الكونغرس وأطلق أعيرة نارية في الهواء.

وقالت شرطة الكونغرس الأمريكي، إنه في أثناء خروج الرجل من السيارة المحطمة، اشتعلت النيران فيها بعد الساعة الرابعة صباحا (08:00 بتوقيت جرينتش) عند تقاطع شارعي إيست كابيتول وسكند.

وأفادت شرطة الكونغرس “لا يبدو في الوقت الحالي أن الرجل كان يستهدف أي عضو في الكونغرس الذين هم في عطلة، ولم يطلق أي شرطي على ما يبدو النار من سلاحه”.

وأوضحت الشرطة أن الرجل أطلق بعد ذلك عدة أعيرة نارية في الهواء في شارع إيست كابيتول. وقالت إنه عندما ردت الشرطة واقتربت منه، أطلق الرجل النار على نفسه. ولم يُصب أي شخص آخر.

وتجري إدارة شرطة العاصمة في واشنطن تحقيقا في الحادث، ولم تكشف على الفور عن هوية الرجل أو أي تفاصيل عن دوافعه.

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