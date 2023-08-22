مقتل شخص جراء حرائق غابات في اليونان

أدت حرائق الغابات التي تؤججها الرياح العاتية في اليونان إلى مقتل شخص في منطقة إيفروس بشمال شرق البلاد، الاثنين، في وقت حذرت فيه السلطات من أن معظم المناطق تواجه خطر اندلاع حرائق جديدة.

واندلع نحو 64 حريقا في أنحاء اليونان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأمرت السلطات بإخلاء العديد من المناطق السكنية في إيفروس الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا.

وأخبر مسؤول بالشرطة المحلية رويترز بالعثور على جثة رجل في منطقة ريفية بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس الساحلية في إيفروس مساء اليوم الاثنين.

وأضاف المسؤول “احترقت الجثة من النيران. ربما كان مهاجرا”.

ويستخدم عدد كبير من المهاجرين من سوريا والدول الآسيوية الحدود النهرية الفاصلة بين اليونان وتركيا في إيفروس لدخول الاتحاد الأوروبي.

ويكافح أكثر من 200 من رجال الإطفاء تدعمهم 18 طائرة حريق غابات لا يزال مستعرا لليوم الثالث في المنطقة.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء إيوانيس أرتوبيوس في إفادة صحفية إن “الساعات الثماني والأربعين المقبلة حرجة للغاية بسبب الظروف الجوية المتطرفة”.

وقالت قبرص إنها سترسل طائرتي إطفاء لمساعدة اليونان.

ومن المعتاد اشتعال حرائق الغابات في اليونان خلال الصيف لكنها تفاقمت في السنوات القليلة الماضية بسبب الظروف الجوية الحارة والجافة والعاصفة التي يربطها العلماء بتغير المناخ.

وتعين إجلاء أكثر من 20 ألف سائح أجنبي من جزيرة رودس السياحية في يوليو تموز حين ظلت حرائق الغابات مشتعلة لمدة أسبوع ودمرت فنادق ومنتجعات.

وكافحت فرق الإطفاء في إسبانيا أيضا اليوم الاثنين حريقا هائلا يدمر الغابات في جزيرة تينيريفي منذ ستة أيام.

وفي مدينة كافالا الساحلية في شمال اليونان، قالت فرقة الإطفاء إن اثنين من أفرادها أصيبا اليوم بينما كانا يحاولان احتواء حريق يهدد المنازل في إحدى القرى.