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مقتل شخص جراء هجوم أوكراني على كراسنودار الروسية

منذ 8 دقائق
الجيش الأوكراني يواصل هجومه المضاد

الجيش الأوكراني يواصل هجومه المضاد

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قال مسؤولون محليون إن الجيش الأوكراني شن هجوما “كبيرا” بطائرات مسيرة على منطقة كراسنودار في جنوب روسيا مما أسفر عن مقتل شخص واحد واستهداف مصفاة لتكرير النفط ومواقع أخرى.

وكتب حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف على تطبيق تيليجرام إن عاملا في غرفة تدفئة لقي حتفه عندما سقط عليها حطام طائرة مسيرة.

وأضاف كوندراتييف أن طائرة مسيرة ألحقت أيضا أضرارا بمبنى إداري في مصفاة لتكرير النفط.

وذكر مسؤولو الطوارئ على تيليجرام أن ثلاث بلديات تعرضت لهجوم. وسقطت شظايا طائرة مسيرة على دار ضيافة في منطقة تمريوك، لكن تم إجلاء النزلاء دون وقوع إصابات.

وتعمل فرق الطوارئ في مواقع الهجمات.

    المصدر :
  • رويترز

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