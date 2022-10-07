مقتل شخص في إربيل إثر انفجار سيارة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن شخصًا لقي حتفه وأربعة آخرين أصيبوا إثر انفجار سيارة في مدينة أربيل في شمال العراق.

وقال الجهاز في بيان إن عبوة ناسفة مثبتة في أسفل السيارة انفجرت حوالي الساعة الواحدة ظهرا (10:00 بتوقيت غرينتش) مما أدى إلى وفاة السائق وإصابة امرأتين وطفلين كانوا في السيارة.

وأضاف البيان أن جهاز مكافحة الإرهاب فتح تحقيقًا في الواقعة.

في السياق، أشار أحد مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والذي تحدث بشرط عدم الإفصاح عن هويته، الى أن السائق القتيل هو هاوكار عبد الله رسول (41 عاما) والمصابتين هما زوجته وأخته.

وقال المسؤول إن رسول كان عقيدًا في جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسيطر على حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يهيمن على مناطق على الحدود الإيرانية ومقره في السليمانية، هما الحزبان الرئيسيان في الإقليم.