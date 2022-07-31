مقتل شخص في اشتباكات بين طالبان وقوات حرس الحدود الإيرانية

قال مسؤول في الشرطة الأفغانية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في أفغانستان خلال اشتباكات اندلعت اليوم الأحد بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني.

وقال بهرام حكمال المتحدث باسم شرطة ولاية نمروز بجنوب أفغانستان لرويترز “لقي شخص حتفه وأصيب آخر ولم يُعرف بعد سبب الاشتباكات”.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن ميسم برزنده حاكم إقليم هيرمند الحدودي الإيراني قوله إن الاشتباكات توقفت ولم تقع إصابات.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاولت قوات طالبان رفع علمها “في منطقة ليست ضمن الأراضي الأفغانية”.

وقالت مصادر محلية لرويترز إن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود على الجانب الأفغاني فروا من منازلهم للاحتماء عندما اشتدت الاشتباكات.

وتقع اشتباكات بين الحين والآخر بين قوات طالبان وقوات الأمن في إيران المجاورة لأفغانستان من الغرب وباكستان المجاورة لها من الشرق منذ سيطرتها على السلطة في كابول.