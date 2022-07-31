الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل شخص في اشتباكات بين طالبان وقوات حرس الحدود الإيرانية

منذ 24 ثانية
عناصر من طالبان

عناصر من طالبان

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول في الشرطة الأفغانية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في أفغانستان خلال اشتباكات اندلعت اليوم الأحد بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني.

وقال بهرام حكمال المتحدث باسم شرطة ولاية نمروز بجنوب أفغانستان لرويترز “لقي شخص حتفه وأصيب آخر ولم يُعرف بعد سبب الاشتباكات”.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن ميسم برزنده حاكم إقليم هيرمند الحدودي الإيراني قوله إن الاشتباكات توقفت ولم تقع إصابات.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاولت قوات طالبان رفع علمها “في منطقة ليست ضمن الأراضي الأفغانية”.

وقالت مصادر محلية لرويترز إن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود على الجانب الأفغاني فروا من منازلهم للاحتماء عندما اشتدت الاشتباكات.

وتقع اشتباكات بين الحين والآخر بين قوات طالبان وقوات الأمن في إيران المجاورة لأفغانستان من الغرب وباكستان المجاورة لها من الشرق منذ سيطرتها على السلطة في كابول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلاديمر بوتن
بوتن موقّعًا على عقيدة بحرية جديدة: الولايات المتحدة خصمنا الرئيسي
قناة السويس
صندوق النقد: مصر ستحقق رابع أعلى معدل نمو عالميًا
ألمانيا
أزمة الطاقة.. وزير ألماني يدعو الى وقف إنتاج الكهرباء من الغاز

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
الخبز لبنان
إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
الخبز
بالفيديو.. اشكال بين نائب سابق وإحدى الموظفات في احد الافران