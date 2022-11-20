مقتل شخص في انقلاب قارب مهاجرين قبالة فلوريدا

قال خفر السواحل الأمريكي، الأحد، إنه انتشل جثة شخص بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين كوبيين قبالة ساحل جزيرة ليتل تورش كي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأضاف أنه أنقذ تسعة ويواصل البحث عن خمسة آخرين.

وقالت نيكول جرول، المتحدثة باسم خفر السواحل، إن الناجين أبلغوا رجال الإنقاذ بأن 19 مهاجرا في المجمل كانوا في الأصل على متن القارب المحلي الصنع وبأن أربعة غرقوا على الفور بعد انقلابه.

وأضافت أن هياج البحر والرياح التي كانت سرعتها تبلغ 30 ميلا في الساعة زادت من خطورة الرحلة المحفوفة بالمخاطر بالفعل.

وتابعت جرول “هذه القوارب بدائية للغاية ولن تنجو من ذلك”، مضيفة أن بعض المهاجرين كانوا يرتدون سترات نجاة ساعدت في تأمين إمكانية إنقاذهم.

وأدى الانكماش الاقتصادي الحاد في كوبا إلى زيادة هائلة في الهجرة من الجزيرة الكاريبية. ويحاول بعض المهاجرين الوصول إلى فلوريدا على متن قوارب متهالكة على الرغم من أن معظمهم يسافر إلى أمريكا الوسطى أو المكسيك ويصل إلى حدود الولايات المتحدة برا.

وأقفت السلطات 220 ألف كوبي، وهو رقم قياسي، عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في السنة المالية 2022 التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول. وسُمح للغالبية العظمى بدخول الولايات المتحدة لمتابعة قضايا الهجرة.

وقال دبلوماسي كوبي كبير الشهر الجاري إن كوبا والولايات المتحدة تحرزان تقدما في المحادثات الهادفة إلى كبح أزمة الهجرة. والمناقشات التي بدأت في أبريل نيسان هي الأولى من نوعها حول الهجرة منذ أربع سنوات بعد توقفها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.