مقتل شخص في بيلجورود الروسية بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف اليوم الجمعة إن شخصا قتل وأصيب آخر في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.

وأضاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام أن الطائرة المسيرة ضربت قرية نوفايا نوموفكا داخل الحدود الروسية، حيث كان الشخصان يعتنيان بحديقة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 14 صاروخا أطلقت من أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التأكد من التقارير من مصادر مستقلة.

وتشن أوكرانيا هجمات متكررة بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية على بيلجورود ومناطق روسية أخرى على الحدود بين البلدين.