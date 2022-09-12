مقتل شخص في خاركيف الأوكرانية جراء القصف الروسي

قال مسؤولون إن الضربات الروسية أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين ومزيد من انقطاعات الكهرباء والمياه، الاثنين، في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، في الوقت الذي أحرزت فيه القوات الأوكرانية مزيدا من التقدم في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن جنودها استعادوا السيطرة على أكثر من 20 بلدة وقرية أمس فقط بعد فرار القوات الروسية من هجوم مضاد في شمال شرق البلاد.

وقال أوليج سينهوبوف حاكم خاركيف عبر تيليجرام إن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما قُتل وأُصيب ستة آخرون بينهم فتاة تبلغ من العمر 18 عاما.

وقال إيهور تيريكوف رئيس بلدية مدينة خاركيف “وضع الليلة الماضية يتكرر. بسبب الضربات (الروسية)… توقفت إمدادات الكهرباء والمياه”.

وقال مراسل لرويترز إن الكهرباء عادت على الأقل في وسط خاركيف بعد ظهر اليوم، لكنه أضاف أن دوي انفجارات قوي يمكن سماعه مرة أخرى على بعد كيلومترات قليلة.

وتنفي موسكو قصفها عمدا لأهداف مدنية. ولم تعلق على تقارير الضربات على البنية التحتية لخاركيف.