مقتل شخص في هجوم روسي بالصواريخ على مدينة كراماتورسك الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الواقع في 19 تموز 2022 إن قواتها دمرت مستودعات ذخيرة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا وإن هذه المستودعات كانت تستخدم لتخزين أسلحة زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية كييف.

ولم تكشف الوزارة عن عدد المستودعات التي دمرتها أو أنواع الأسلحة التي كانت بها.

من جهة أخرى، قال حاكم إقليمي إن شخصا واحدا على الأقل قتل في هجوم روسي بالصواريخ على وسط مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا اليوم الواقع في 19 تموز 2022.

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك التي تضم كراماتورسك، إن الهجوم أحدث انفجارات مدوية وأدى إلى نشوب حريق في مبنى سكني.

وكتب على تطبيق تليجرام “الروس قصفوا وسط المدينة… المعروف حاليا أن شخصا واحدا على الأقل من المدنيين قُتل”.

وكان عمال إنقاذ في موقع الهجوم. وأظهرت صورة نشرها كل من أولكسندر هونتشارينكو، رئيس بلدية كراماتورسك، ومجلس المدينة عبر الإنترنت أعمدة دخان تتصاعد من مبنى سكني.

ولم تعلق روسيا، التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط، على الوضع في كراماتورسك. ونفت أنها تستهدف المدنيين عن عمد.

وبعدما فشلت في الاستيلاء على العاصمة كييف في بداية الغزو، لجأت روسيا إلى حملة من القصف المدمر لتوسيع نطاق سيطرتها على الجنوب والشرق الأوكراني.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يتوقعون أن تصبح مدينة كراماتورسك، التي كان يقيم بها أكثر من 150 ألف شخص قبل الغزو الروسي، واحدة من أهم الأهداف التي سيركز عليها الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن القوات الروسية كثفت هجماتها بعيدة المدى على أهداف بعيدة عن جبهة القتال مما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. وتقول موسكو إنها تقصف أهدافا عسكرية.