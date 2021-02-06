برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

مقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن في العاصمة البريطانية لندن

منذ 10 ثواني
الشرطة البريطانية - أرشيفية

الشرطة البريطانية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قتل شخص وأصيب آخر في في العاصمة البريطانية لندن، مساء السبت، في حادثة لم تعرف دوافعها بعد.

حيث أكدت الشرطة البريطانية مقتل شاب في العشرينات من عمره وإصابة مراهق، إلا أنه لم يتم القبض على متهمين في هذه المرحلة، مؤكدة أنها تحقق في الحادث.

وأعلنت الشرطة مساء الجمعة، أنها تتعامل مع عدة حوادث عنف وقعت جنوب لندن وتتضمن عملية طعن قاتلة.

وقالت شرطة العاصمة، في بيان، إنها تلقت 5 بلاغات متتالية خلال الفترة بين الساعة 18:56 و21:12 حول وقوع أحداث عنف في مناطق مختلفة جنوب لندن، مفيدة بإصابة 10 أشخاص ومقتل شخص جراء هجمات بسكين.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في ملابسات هذه الحوادث، أوضحت أنه لا توجد معلومات تدفع للاعتقاد بأن هذه القضايا مرتبطة ببعضها.

    المزيد من أخبار العالم

    جو بايدن
    بدأها بايدن اليوم.. آلية للتواصل المباشر مع الشعب الأميركي
    فرنسا تفرض الإغلاق العام لكبح كورونا
    تسجيل 191 وفاة و20586 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
    رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك
    رئيس الحكومة اليمنية: ميلشيا الحوثي لا تمتلك قرارها وإنما تنفذ أجندة النظام الإيراني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المرأة تجر عربة الطفل أمامها قبل لحظات من سقوط الرجل عليها
    أراد الانتحار قفزاً من الطابق الـ 17… فقتل طفلاً
    تشوش الرؤية يسببه ارتفاع نسبة السكر في الدم
    أطباء عيون يحذرون من بعض العلامات التي تظهر على العين
    حيوانات منوية - تعبيرية
    هل تعلم أنّ خلايا الحيوانات المنوية تسمم بعضها بهدف الوصول إلى البويضة أولاً؟