الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل شخص وإصابة 11 إثر تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع في إيران

19 - يونيو - 2021
طائرة إيرانية

طائرة إيرانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الإيرانية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 11 آخرون جراء تحطم مروحية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأكد محافظ خوزستان، قاسم سليماني دشتكي، اليوم السبت أن المروحية المنكوبة تحطمت قرب مدينة دزفول، خلال نقلها صندوق اقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية إلى هذه المدينة من منطقة أحمد فدالة الوعرة.

وأشار المسؤول إلى أن جميع المصابين جراء الحادث نقلوا إلى المستشفى، غير أن حالة بعضهم متدهورة.

يذكر أن الانتخابات أُجريت في البلاد، يوم أمس الجمعة، وشملت: الرئاسية، والمجالس البلدية، والقروية، والتكميلية لمجلس خبراء القيادة، والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    خسائر روسية كبيرة جراء قصف أوكراني مركز على مناطق محتلة جنوب البلاد
    رجال الإطفاء في البرتغال في مواجهة موجة شديدة من الحرائق
    حالة تأهب قصوى في البرتغال.. الحرائق تتأجج ودرجات الحرارة تتجاوز الـ40
    البنك المركزي الروسي
    عكس التوقعات.. البنك المركزي الروسي يرى علامات على استقرار الاقتصاد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما