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مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على كريمينتشوك بأوكرانيا

منذ 5 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية (الجمعة 22-9-2023) على تطبيق تيليغرام إن هجوما صاروخيا روسيا على البنية التحتية المدنية في كريمينتشوك بالمنطقة الواقعة وسط البلاد أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15.

وذكر أن طفلا من بين المصابين. وأضاف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت واحدا من الصواريخ التي أُطلقت.

ميدانياً، أفادت شبكة إن.بي.ٍسي نيوز، الجمعة نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول بالكونغرس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ أتاكمز بعيدة المدى.

ودأبت كييف على طلب صواريخ أتاكمز من حكومة بايدن للمساعدة في مهاجمة خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات القطارات وتعطيلها في الأراضي التي تحتلها روسيا.

لكن البيت الأبيض لم يفصح عن أي قرار بخصوص صواريخ أتاكمز في زيارة زيلينسكي لواشنطن أمس الخميس لإجراء محادثات مع بايدن، على الرغم من إعلانها تقديم حزمة مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 325 مليون دولار.

ولم ترد وزارة الدفاع (البنتاغون) على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت رويترز قد أفادت بأن حكومة بايدن تدرس شحن صواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا، وهي صواريخ قادرة على التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات.

    المصدر :
  • رويترز

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