مقتل شخص وإصابة 6 في هجوم صاروخي روسي على دنيبرو الأوكرانية

قال مسؤولون: “إن شخصاً قُتل وأصيب ستة آخرون، في هجوم صاروخي روسي أصاب بناية سكنية من تسعة طوابق في مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا، اليوم الجمعة”.

وحذّر إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني من أن “عدد القتلى من المرجح أن يزيد مع بقاء مزيد من الأشخاص محاصرين في المبنى الذي انهارت فيه أربعة طوابق علوية نتيجة للهجوم”.

وأظهرت صورة نشرها الحاكم سيرهي ليساك على منصة “تيليغرام” للتراسل وصور أخرى متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مبنى لحقت به أضرار جسيمة والدخان يتصاعد من طوابقه العلوية.

وأضاف ليساك أن “طفلاً عمره سبعة أشهر من بين المصابين، وأن ثلاثة منهم في حالة حرجة”.