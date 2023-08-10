مقتل شخص وإصابة 60 في انفجار بمصنع شرقي موسكو

أعلنت السلطات المحلية في روسيا مقتل شخص وإصابة 60، وإن هناك ثمانية في عداد المفقودين بعد انفجار وقع الأربعاء بمصنع للمعدات البصرية في منطقة سيرجيف بوساد الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها إن الانفجار وقع على ما يبدو في مخزن لمعدات ألعاب نارية.

وقال أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو إن المبنى كانت تستأجره شركة خاصة، وإن السلطات دشنت تحقيقا جنائيا في الانتهاكات المحتملة لإجراءات السلامة.

وأضاف أن 38 مبنى سكنيا في المنطقة المحيطة لحقت بهم أضرار إلى جانب مدرستين ومجمع رياضي ومتجر.

ونقلت تاس عن مسؤولي خدمات الطوارئ رفضهم تقارير أولية تفيد بأن الانفجار نجم عن هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وشهدت موسكو ومحيطها هجمات بمثل هذه الطائرات خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحققت رويترز من موقعه وتوقيته، تصاعد دخان كثيف فوق البلدة.

وينتج مصنع زاجورسك للمعدات البصرية والميكانيكية معدات بصرية لقطاعي الصناعة والرعاية الصحية وكذلك لقوات الأمن الروسية.