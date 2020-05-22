مقتل شرطيين في اشتباكات جنوب شرق إيران

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أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، الجمعة، بمقتل اثنين من قوات الشرطة؛ خلال مواجهات مع مسلحين في مقاطعة ”سرباز“، إحدى مقاطعات محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران.

وذكرت الوكالة ”أنه وفقا لمصادر خاصة، فقد قُتل اثنان من قوات الشرطة خلال اشتباكات مسلحة في مدينة سرباز، أحدهما الضابط برتبة ملازم أول (أرمان أرباب)، والشرطي الذي كان في موكبه ويدعى (مسعود شهركي)“.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن ”المواجهات حدثت مع الأشرار“، وهو مصطلح تستخدمه السلطات عادة لمهربي المخدرات، دون كشف المزيد من التفاصيل.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، منفذا رئيسيا لتهريب المخدرات المنتجة في أفغانستان، ويتم تهريبها عادة إلى أوروبا ودول أخرى.