مقتل شرطيين في ماليزيا يشتبه أن منفذه ينتمي للجماعة الإسلامية

قال مسؤولون إن شرطيين لقيا حتفهما وأُصيب آخر في ولاية جوهور في ماليزيا صباح اليوم الجمعة 17\5\2024 عندما هاجمهم رجل يشتبه في أنه عضو في الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

والجماعة الإسلامية هي جماعة متشددة تسعى إلى إقامة خلافة إسلامية في جنوب شرق آسيا.

وقال رضاء الدين‭‭‭ ‬‬‬حسين المفتش العام للشرطة ‭‬‬‬إن المشتبه به دخل مركز الشرطة في بلدة أولو تيرام في جوهور بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وهو ملثم ويحمل ساطورا.

وقتل المشتبه به شرطيا اقترب منه بالساطور وسلب مسدسه. وقال رضاء الدين في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن تبادلا لإطلاق النار تلا ذلك وأدى إلى مقتل شرطي ثان وإصابة ثالث.

وأضاف أن المشتبه به قتل أيضا في تبادل إطلاق النار.

وأشار إلى أن المشتبه به، وهو نجل عضو معروف في الجماعة الإسلامية، لم يكن لديه سجل إجرامي سابق.

وتابع قائلا “نعتقد أنه جاء بنية سرقة أسلحة نارية من الشرطة لتحقيق مخططه الخاص الذي لم نعرفه بعد”.

وألقت الشرطة القبض على سبعة على صلة بالهجوم من بينهم خمسة من عائلة المهاجم.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع المعتقلين أو ممثليهم القانونيين.

وقال رضاء الدين إنه أمر أيضا بإجراء تحقيقات مع جميع أعضاء الجماعة الإسلامية في الولاية مضيفا أن الشرطة حددت هوية أكثر من 20 منهم في جوهور.