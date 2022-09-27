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مقتل شرطي جراء انفجار قرب مبنى للشرطة في تركيا

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2022 9:15 صباحًا
الشرطة التركية- أرشيفية

الشرطة التركية- أرشيفية

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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن شرطيا قتل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين جراء انفجار وقع بالقرب من مسكن يقطنه أفراد بالشرطة في إقليم مرسين بجنوب تركيا، فيما أصيب شرطي آخر.

واتهم الوزير حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي (1940 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن امرأتين نفذتا الهجوم وقتلتا خلال انفجارات.

وأوضح أن المهاجمتين أطلقتا النار في البداية على شرطي في نوبة عمله ثم فجرتا فيما بعد قنابل كانت بحوزتهما.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، المملوكة للدولة، إن الهجوم وقع في منطقة مزتلي في مرسين.

وقالت الوزارة في بيان أن قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أعقبته أصوات طلقات نارية.

وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية عام 1984 وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

    المصدر :
  • رويترز

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