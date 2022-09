مقتل شرطي جراء انفجار قرب مبنى للشرطة في تركيا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن شرطيا قتل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين جراء انفجار وقع بالقرب من مسكن يقطنه أفراد بالشرطة في إقليم مرسين بجنوب تركيا، فيما أصيب شرطي آخر.

واتهم الوزير حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي (1940 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن امرأتين نفذتا الهجوم وقتلتا خلال انفجارات.

وأوضح أن المهاجمتين أطلقتا النار في البداية على شرطي في نوبة عمله ثم فجرتا فيما بعد قنابل كانت بحوزتهما.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، المملوكة للدولة، إن الهجوم وقع في منطقة مزتلي في مرسين.

وقالت الوزارة في بيان أن قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أعقبته أصوات طلقات نارية.

🚨Breaking News from Mersin, Turkey.

My friend in Turkey send me this just now. A possible terrorist attack! pic.twitter.com/2PYurp9Tom

— Men Of England (@OriginallyECS) September 26, 2022