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مقتل شقيقتين إسرائيليتين في إطلاق نار بالضفة الغربية

منذ 4 دقائق
مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية

مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية

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أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل شقيقتين إسرائيليتين اليوم الجمعة بعد إطلاق النار على سيارتهما في الضفة الغربية المحتلة.

جاء الهجوم وإسرائيل في حالة تأهب قصوى في القدس بعد يوم من العنف على الحدود مع لبنان وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده وصلوا إلى موقع تصادم جرى الإبلاغ عنه بين مركبتين إسرائيلية وفلسطينية بالقرب من مستوطنة الحمرا اليهودية ووجدوا أنه جرى إطلاق النار على الراكبات الثلاث في السيارة الإسرائيلية.

وذكر مسؤولون أن الشقيقتين، وعمرهما 16 و20 عاما، فارقتا الحياة بينما أصيبت أمهما بإصابات خطيرة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية إن الشقيقتين تحملان الجنسية البريطانية أيضا. ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى وقف تصعيد التوتر.

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