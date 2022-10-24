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مقتل صحفي باكستاني خلال إطلاق نار للشرطة في كينيا

منذ 43 دقيقة
قوات الأمن في كينيا

قوات الأمن في كينيا

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قتل الصحفي الباكستاني المعروف أرشد شريف بالرصاص في كينيا عندما فتحت الشرطة، التي كانت تبحث عن لصوص سيارات، النار على سيارة كان يستقلها أثناء عبورا حاجزا أمنيا دون توقف، وفقا لتقرير من الشرطة الكينية (الاثنين 24-10-2022).

وقالت هيئة مدنية معنية بالرقابة على أداء الشرطة الكينية إنها تحقق في الحادث الذي وقع في العاشرة من مساء أمس الأحد في إحدى ضواحي العاصمة نيروبي.

عمل شريف لسنوات عديدة مقدما لأحد البرامج الإخبارية التي تحظى بمشاهدة عالية على تلفزيون آري نيوز في باكستان، وكان قد فر في الآونة الأخيرة من بلده متذرعا بتهديدات لحياته. ولم يتضح حتى الآن متى وصل إلى كينيا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن مفوضها السامي في كينيا على اتصال بالشرطة الكينية ووزارة الخارجية وإنها بانتظار تقرير يصدر عن الشرطة.

وأثارت وفاة شريف ردود فعل واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان من مسؤولين وصحفيين وغيرهم.

وكتب رئيس الوزراء شهباز شريف على تويتر “أشعر بحزن عميق بعد الأخبار الصادمة حول حادث الوفاة المأساوي للصحفي أرشد شريف”. ولا توجد صلة قرابة بين رئيس الوزراء والصحفي القتيل.

    المصدر :
  • رويترز

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