مقتل ضابطين تركيين إثر تحطم طائرة جنوب تركيا

قتل ضابطان شرطة وأصيب شخص آخر، إثر تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في جنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وفق وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

وقال وزير الداخلية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن الهليكوبتر أقلعت من مطار هاتاي وكانت متجهة إلى مطار غازي عنتاب وفُقد الاتصال بها عند الساعة 10:29 مساء (1949 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن الهليكوبتر سقطت بالقرب من قرية كارتال في منطقة نورداجي بغازي عنتاب، دون الإدلاء بتعليق حول سبب الحادث.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في بيان إن الشخص المصاب، هو فني، يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.