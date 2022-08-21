مقتل ضابط أردني بعد سقوطه من مظلة أثناء التدريب

أفاد الجيش الأردني، الأحد 21 آب، بأنّ ضابطًا قد قُتل بعد تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه في تدريب عسكري.

وأشار الجيش في بيان الى أنه “في الساعة الثامنة من صباح الأحد، استشهد الملازم أول “حذيفة وليد جميل آل خطاب” من مرتب قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – التدخل السريع”، وفقا لوكالة “بترا”.

وتعرّض الضابط الأردني للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير “هاشم بن الحسين” للقوات الخاصة، وفقا لـ”بيان الجيش الأردني”.

وفي عام 2014، تأسس لواء محمد بن زايد في الأردن بمستوى كتيبة لقوة رد الفعل السريع.

وفي عام 2018، أطلق على اللواء هذا الاسم في مراسم رسمية حضرها الملك عبد الله الثاني، والشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والذي أصبح رئيس دولة الإمارات الآن، تعبيرًا عن عمق العلاقات بين البلدين، وفقا لوكالة “عمون الإخبارية” الأردنية.