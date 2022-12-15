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مقتل ضابط شرطة أردني في اشتباكات بمدينة معان جنوب البلاد

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2022 2:03 صباحًا
قوات الأمن الأردنية - أرشيفية

قوات الأمن الأردنية - أرشيفية

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أعلنت السلطات الأردنية عن مقتل ضابط أمني في محافظة معان جنوب الأردن إثر أعمال شغب شهدتها المحافظة ليلة الخميس، بعد سلسلة احتجاجات تخللها قطع الطريق الدولي منذ الأحد قبل الماضي.

ونعت مديرية الأمن العام العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، “إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان”.

وشددت مديرية الأمن العام في نعيها للعقيد الدلابيح، أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه وأنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن.

وأكدت مديرية الأمن العام في بيان على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.

    المصدر :
  • رويترز

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