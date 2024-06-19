مقتل ضابط سوري في هجوم إسرائيلي جنوب سوريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري قوله إن هجوما إسرائيليا الأربعاء بطائرات مسيرة على موقعين عسكريين في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا أسفر عن مقتل ضابط ووقوع خسائر مادية.

وقال المصدر إن إسرائيل شنت في حوالي الساعة 7:00 صباحاً، غارة جوية “بالطيران المسيّر” مستهدفة “موقعين عسكريين” للقوات المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا، ما أسفر عن مقتل ضابط “ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وتشن إسرائيل بين الحين والآخر ضربات في سوريا. وأسفرت غارة في الثالث من الشهر الحالي على شمال سوريا عن مقتل 16 عنصراً من مجموعات موالية لطهران، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية لاحقاً، أن مستشارا من الحرس الثوري الإيراني قُتل فيها.

وخلال الأعوام الماضية، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وكذلك مواقع للجيش السوري.

وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

لكن وتيرة الضربات “تراجعت بشكل لافت” وفق المرصد، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق في أبريل/نيسان وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنها تكرر الإشارة إلى أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في جوارها.