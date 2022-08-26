الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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مقتل ضابط مرور في مدينة أوكرانية تسيطر عليها روسيا

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أفاد مسؤولون محليون نصّبتهم روسيا بأن نائب رئيس شرطة المرور في مدينة بيرديانسك الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى الجمعة 26 آب، بعد إصابته في انفجار قنبلة.

وقالت سلطات بيرديانسك في بيان نُشر على تيليغرام إن “ألكسندر كولسنيكوف” لقي حتفه في “هجوم إرهابي” ألقت فيه باللوم على “نظام كييف”.

ولم ترد وزارة الدفاع والمخابرات العسكرية الأوكرانية على الفور على طلبات للتعليق.

هذا وسيطرت روسيا على ميناء بيرديانسك الواقع على بحر آزوف وتقطنه نحو 100 ألف نسمة، في شباط. وتعرّض مسؤولون مدعومون من روسيا لسلسلة اغتيالات على ما يبدو في المناطق المحتلة من أوكرانيا، كان أخرها حادث اليوم.

ولقي نائب رئيس إدارة نوفا خاكوفكا التي فرضتها روسيا حتفه في منزله هذا الشهر، بينما لقي مسؤول كبير في الإدارة الروسية في منطقة خيرسون حتفه في حزيران في انفجار سيارة ملغومة.

    المصدر :
  • رويترز

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