مقتل طفل على الأقل وإصابة عناصر لـ"طالبان" جراء انفجار في كابل

أعلنت السلطات الأفغانية أن طفلا قتل وأصيب عدد من عناصر حركة “طالبان” جراء انفجار في ولاية كابل اليوم الأحد.

وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن في كابل، مبين خان، وفقا لقناة “طلوع نيوز” أن لغما أرضيا ضرب عربة عسكرية لـ”طالبان” في منطقة بغرامي قرب العاصمة كابل، أسفر عن مقتل طفل وإصابة أربعة من عناصر الحركة.

من جانبها، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار أودى بحياة طفلين وخلف عددا من الجرحى بين المدنيين.

A roadside mine targeted an Islamic Emirate military vehicle on Sunday in Kabul’s Bagrami district, and a child was killed and four Islamic Emirate force members were wounded, said General Mobin, spokesman of the Kabul security department.#TOLOnews pic.twitter.com/7k4aSeCZrf

