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مقتل طيارين أردنيين في حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية

منذ ساعة واحدة
طائرة أردنية

طائرة أردنية

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أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم (الأحد) عن مقتل طيارين أردنيين بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوبة بمحافظة المفرق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبد الله الخضير، بعد أن جرى نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية.

وقال صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.

إذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، وتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

    المصدر :
  • وكالات

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