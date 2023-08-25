مقتل طيار أمريكي في تحطم طائرة عسكرية قرب "سان دييجو"

قالت قوات مشاة البحرية الأمريكية (الجمعة 25-8-2023) إن طيارا عسكريا أمريكيا لقي حتفة في حادث تحطم في ليل أمس الخميس بالقرب من موقع لمشاة البحرية في سان دييجو، وإنها بدأت تحقيقا في الحادث.

وقال سلاح مشاة البحرية في بيان إن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة إف/إيه-18 هورنت حين تحطمت الساعة 11:54 مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي.

وجاء في البيان أن أفراد البحث والإنقاذ انتشلوا جثة الطيار بالقرب من موقع التحطم بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لقوات مشاة البحرية. وأضاف أنه لن يتم الكشف عن هوية الطيار حتى يتم إخطار أسرته.

ونقلت شبكة إيه.بي.سي نيوز نقلا عن مسؤول دفاعي لم تكشف هويته إن الطائرة كانت في رحلة تدريبية.