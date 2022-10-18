الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
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مقتل عاملين وافدين بهجوم مسلح في كشمير

منذ ساعة واحدة
الشرطة الهندية

الشرطة الهندية

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قالت الشرطة المحلية، الثلاثاء، إن عاملين وافدين قتلا عندما ألقى مسلحون قنبلة يدوية على منزلهما في منطقة شوبيان بالشطر الهندي من إقليم كشمير.

وتقاتل نيودلهي منذ أواخر الثمانينيات تمردا انفصاليا من إسلاميين في الإقليم الواقع بمنطقة جبال الهيمالايا والمتنازع عليه مع باكستان.

ويأتي الهجوم على العاملين الوافدين بعد مقتل مزارع هندوسي برصاص مسلحين الأسبوع الماضي في نفس المنطقة.

وقال فيجاي كومار قائد الشرطة المحلية لرويترز إن العاملين القادمين من ولاية أوتار براديش الشمالية تعرضا للهجوم في مسكنهما المستأجر في جنوب كشمير مساء أمس الاثنين.

وأضاف أنهما نقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح خطيرة، لكنهما توفيا في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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