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مقتل عامل إغاثة في غارة جوية بإقليم تيغراي في إثيوبيا

منذ ساعة واحدة
عناصر من قوات تيغراي - أرشيفية

عناصر من قوات تيغراي - أرشيفية

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قالت لجنة الإنقاذ الدولية (السبت 15-10-2022) إن عامل إغاثة كان من بين ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة جوية على بلدة شيري في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.

وذكرت اللجنة في بيان أن عامل الإغاثة، الذي كان يعمل مع فريق تابع للجنة ومعني بالصحة والتغذية، توفي متأثرا بجروح أصيب بها في أثناء تقديم المساعدة لنساء وأطفال أمس الجمعة.

وقالت اللجنة إن عاملا آخر في لجنة الإنقاذ الدولية أصيب في الهجوم، بينما قُتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون.

ووقع الهجوم في منطقة تقاتل فيها الحكومة الإثيوبية وحليفتها إريتريا قوات تيغراي على فترات متقطعة منذ عامين.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيس تولو أو المتحدث العسكري الكولونيل جيتنت أدان أو المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم على طلبات للتعليق على واقعة الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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