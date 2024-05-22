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مقتل عدة أشخاص جراء إعصار بولاية أيوا الأمريكية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 22 - مايو - 2024 8:01 صباحًا
إعصار

إعصار - تعبيرية

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قالت السلطات إن إعصارا قويا اجتاح بلدة صغيرة بولاية أيوا الأمريكية أمس الثلاثاء 21 مايو/أيار 2024، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات.

وأظهرت صور من بلدة جرينفيلد دمارا كبيرا، حيث سويت منازل بالأرض، وسقط العديد من توربينات الرياح الكبيرة.

وقال أليكس دنكلا المتحدث باسم شرطة ولاية أيوا خلال مؤتمر صحفي في جرينفيلد “دمر الإعصار جزءا كبيرا من البلدة…نؤكد أن هناك عدد من الوفيات بسبب الإعصار”.

ولم يذكر دنكلا عدد القتلى.

وأعلن حاكم أيوا كيم رينولدز حالة الطوارئ في 15 مقاطعة بالولاية.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية أمس الثلاثاء تحذيرات من عواصف بمعظم مناطق أيوا وعدة ولايات بالغرب الأوسط الأمريكي منها مناطق في مينيسوتا وويسكونسن.

    المصدر :
  • رويترز

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