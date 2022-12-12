مقتل عدد كبير من مرتزقة فاغنر في هجوم للقوات الأوكرانية غرب لوجانسك

قال مسؤول كبير في شرق أوكرانيا (الأحد 11-12-2022) إن القوات الأوكرانية هاجمت فندقا كان يتمركز فيه أفراد من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الرواية التي جاءت على لسان سيرجي جايداي حاكم منطقة لوجانسك، التي تحتلها روسيا، خلال مقابلة تلفزيونية.

وقال جايداي في مقابلته مع التلفزيون الأوكراني إن القوات شنت هجوما أمس السبت على فندق في بلدة كاديفكا في غرب لوجانسك. وأظهرت صور منشورة على قنوات تيليجرام مبنى تحول معظمه إلى أنقاض.

وأضاف جايداي “… في مقر تمركز مجموعة فاجنر. لقي عدد كبير من الذين كانوا هناك حتفهم”.

ولم يتسن‭‭ ‬‬حتى الآن التواصل مع وزارة الدفاع الروسية للتعليق.

ولم يذكر جايداي عدد القتلى، لكنه قال إن الناجين لم يجدوا خدمات طبية كافية لعلاجهم.

وأضاف “أنا متأكد أن ما لا يقل عن 50 بالمئة ممن بقوا على قيد الحياة سيموتون قبل أن يحصلوا على الرعاية الطبية”.

ونقلت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية عن مسؤولين محليين قولهم إن الفندق أُغلق لبعض الوقت.

ومجموعة فاجنر مقاول عسكري خاص له علاقات وثيقة مع الكرملين. ومن المعروف أن أفراد هذه المجموعة يقاتلون في بعض أنحاء أوكرانيا، كما جرى نشرهم في عدد من البلدان الأفريقية.