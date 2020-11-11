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مقتل عشرة أشخاص بتحطم مروحيتين في أفغانستان

منذ 6 ثواني
مروحية

مروحية

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اعلنت قناة “أريانا نيوز”، نقلا عن مصادر مطلعة، إن عشرة أشخاص قتلوا في سقوط مروحيتين للجيش الأفغاني، في إقليم ننجرهار بشرق البلاد.

ووفقا لمعطيات السلطات المحلية، تحطمت المروحيتان التابعتان للجيش الوطني الأفغاني، في قضاء خساراك، عند محاولة الهبوط الليلة الماضية.

وذكرت القناة، أن وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت عن تحطم مروحية واحدة تابعة للقوات المسلحة، قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي. ونوهت الوزارة بأن الحادث وقع “بسبب مشاكل فنية”.

وقالت الوزارة، في بيان: “لسوء الحظ، نتيجة هذا الحادث، قتل أحد أفراد الطاقم وضابط من الشرطة الوطنية الأفغانية وأصيب اثنان آخران”. وعبرت قيادة وزارة الدفاع عن تعازيها لعائلات القتلى.

كما ذكرت قناة Tolo News TV، أن المروحية المتحطمة من طراز Mi-17.

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