السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل عشرة على الأقل في هجوم إسلامي مشتبه به في شرق الكونغو

منذ 11 ثانية
مقتل 10 على الأقل في هجوم شنه من يشتبه بأنهم إسلاميون في شرق الكونجو

مقتل 10 على الأقل في هجوم شنه من يشتبه بأنهم إسلاميون في شرق الكونجو

A A A
طباعة المقال

أفادت السلطات المحلية ومصدر بالأمم المتحدة بأنه تم قتل عشرة مدنيين على الأقل في هجوم نفذه أشخاص يشتبه بأنهم متمردون إسلاميون، قرب مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الجمعة 12 نيسان/أبريل 2024.

وقال نجونجو مايانجا رئيس بلدية موليكيرا اليوم السبت إن منفذي الهجوم أطلقوا النار على أشخاص يعملون في حقول بالبلدة الواقعة على أطراف مدينة بيني.

وأضاف أنه تم انتشال سبع جثث حتى الآن، من بينها جثث ثلاث نساء، كما أفادت أنباء بمقتل خمسة في أماكن أخرى.

وقال عبر الهاتف “بالتأكيد هناك جثث أخرى سنعثر عليها مع استمرار البحث” متهما القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متمردة، بشن الهجوم.

وقال مصدر في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونجو إن عشرة أشخاص قتلوا.

وانطلقت القوات الديمقراطية المتحالفة من أوغندا وهي تتمركز الآن في شرق الكونجو، وأعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتشن الجماعة هجمات متكررة، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اللواء يحيى رحيم صفوي
مساعد مستشار خامنئي يتحدث عن نجاح "الحرب النفسية" ضد إسرائيل
إيران تشدد على ضرورة ارتداء النساء للحجاب
إيران تهدد بمعاقبة "غير المحجبات" وسط التوترات مع إسرائيل
العثور على جثة مستوطن إسرائيلي بعد يوم من فقدانه
العثور على جثة مستوطن إسرائيلي بعد يوم من اختفائه

الأكثر قراءة

السفارة الأمريكية في بيروت
تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
أولى خطوات الرد الإيراني بدأت.. والجيش الإسرائيلي يتوعد طهران!
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
إيران تؤجل هجومًا ضد إسرائيل في اللحظات الأخيرة.. صحيفة تكشف التفاصيل