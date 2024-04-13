مقتل عشرة على الأقل في هجوم إسلامي مشتبه به في شرق الكونغو

مقتل 10 على الأقل في هجوم شنه من يشتبه بأنهم إسلاميون في شرق الكونجو

أفادت السلطات المحلية ومصدر بالأمم المتحدة بأنه تم قتل عشرة مدنيين على الأقل في هجوم نفذه أشخاص يشتبه بأنهم متمردون إسلاميون، قرب مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الجمعة 12 نيسان/أبريل 2024.

وقال نجونجو مايانجا رئيس بلدية موليكيرا اليوم السبت إن منفذي الهجوم أطلقوا النار على أشخاص يعملون في حقول بالبلدة الواقعة على أطراف مدينة بيني.

وأضاف أنه تم انتشال سبع جثث حتى الآن، من بينها جثث ثلاث نساء، كما أفادت أنباء بمقتل خمسة في أماكن أخرى.

وقال عبر الهاتف “بالتأكيد هناك جثث أخرى سنعثر عليها مع استمرار البحث” متهما القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متمردة، بشن الهجوم.

وقال مصدر في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونجو إن عشرة أشخاص قتلوا.

وانطلقت القوات الديمقراطية المتحالفة من أوغندا وهي تتمركز الآن في شرق الكونجو، وأعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتشن الجماعة هجمات متكررة، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة.