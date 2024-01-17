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مقتل عضو بالحرس الثوري الإيراني في إقليم سيستان وبلوخستان

منذ 6 دقائق
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

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ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) (الأربعاء 17-1-2024) أن عضوا بالحرس الثوري الإيراني قتل بالرصاص في إقليم سيستان وبلوخستان الإيراني على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وقالت الوكالة “محاولات التعرف على الجناة وملاحقتهم جارية”.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قالت في وقت سابق اليوم إنها استدعت سفيرها من إيران بعد أن انتهكت طهران مجالها الجوي في “انتهاك صارخ” للسيادة الباكستانية، في حادث أثار التوتر بين الدولتين.

ومساء الثلاثاء، قالت الخارجية الباكستانية إن طفلين قتلا، وأصيبت 3 فتيات في غارة جوية إيرانية في منطقة بانغور في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، بينما قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن الضربات الإيرانية داخل باكستان المجاورة، أسفرت عن تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة “جيش العدل”.

وغداة إعلان إسلام آباد، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن طهران استهدفت “مجموعة إرهابية إيرانية” في باكستان المجاورة.

وقال عبد اللهيان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “في ما يتعلق بباكستان، لم يتمّ استهداف أي من مواطني البلد الشقيق والصديق بصواريخ ومسيّرات إيرانية”، مضيفا “تمّ استهداف ما يسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية”.

    المصدر :
  • رويترز

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