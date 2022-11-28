مقتل عقيد بالحرس الثوري في أصفهان

قُتل عقيد في الحرس الثوري يدعى رضا داستاني، اليوم الاثنين 28\11\2022 في أصفهان، برصاص مجهولين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وتشكل الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب “ملابس غير لائقة”، أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الحاكمة في البلاد منذ الثورة في 1979.

يأتي هذا بينما قالت جمعية نشطاء حقوق الإنسان في إيران “هرانا” إن 450 محتجا قتلواً حتى 26 نوفمبر خلال الاضطرابات في أنحاء البلاد المستمرة منذ أكثر من شهرين، من بينهم 63 قاصراً. وأضافت أن السلطات اعتقلت 18 ألف شخص على خلفية هذه الاحتجاجات.