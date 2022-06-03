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‬مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام المصرية في مالي

3 - يونيو - 2022
عناصر من قوات حفظ السلام المصرية في مالي

عناصر من قوات حفظ السلام المصرية في مالي

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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” أن اثنين من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتلا في مالي الجمعة، وأصيب ثالث عندما انفجرت عبوة ناسفة في عربتهم.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان: “تنعى القوات المسلحة… شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام”.

وأضافت “أسفر الحادث عن استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية. ويجرى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة”.

في السياق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة: “هذا هو الحادث السادس الذي تتعرض فيه قافلة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للهجوم منذ 22 مايو أيار”.

وقُتل أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم في مالي يوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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