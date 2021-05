مقتل عنصرين وإصابة آخرين من الـ”FBI” بإطلاق نار في فلوريدا

قتل اثنين من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي إي” وجرح ثلاثة آخرين في إطلاق نار وقع في مدينة صن رايز بولاية فلوريدا.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن إطلاق النار وقع صباح الثلاثاء، حيث كان فريق من الضباط يجرون تفتشيا أمرت به المحكمة الفيدرالية، ضمن قضايا جرائم عنف ضد الأطفال.

وقام الشخص الذي يبحث عنه عملاء الـ”FBI” بالاختباء وتحصين نفسه داخل شقته في مجمع سكني، حيث تم تحييده أثناء إطلاق النار، بحسب متحدث من شرطة صن رايز.

ولم يفصح مكتب التحقيقات الفيدرالي أو الشرطة المحلية عن تفاصيل تتعلق إضافية حول القضية سوى أنها تخضع للتحقيق حاليا.

#BREAKING info from @FBI: Two FBI #Agents are deceased and three are wounded. Two wounded Agents were transported to hospital and are in stable condition. The names of the deceased will not be released at this time. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/fzlszfmsol

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 2, 2021