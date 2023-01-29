مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ

كشف موقع “واللاه نيوز” العبري اليوم الأحد، أن “قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شخصين مسلحين عبرا الخط الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى مقتل أحدهما وفرار الآخر، فيما لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي”.

في هذا السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن “أحد العاملين لصالح “حزب الله” قتل وأصيب آخر، من جراء استهدافهما من قبل جنود إسرائيليين بعد اقتحام حرش كودنة داخل الخط الفاصل مع الجولان السوري ضمن محافظة القنيطرة”.

هذا ورجح أن يكون الشخصان في مهمة استطلاع وزراعة ألغام في المنطقة، مشيرًا إلى أنه بعد قتل أحدهما وإصابة الآخر قام الجنود الإسرائيليون بنقلهما إلى الأراضي المحتلة، بحسب المرصد.