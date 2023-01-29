الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ

منذ 46 دقيقة
أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر

أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر

A A A
طباعة المقال

كشف موقع “واللاه نيوز” العبري اليوم الأحد، أن “قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شخصين مسلحين عبرا الخط الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى مقتل أحدهما وفرار الآخر، فيما لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي”.

في هذا السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن “أحد العاملين لصالح “حزب الله” قتل وأصيب آخر، من جراء استهدافهما من قبل جنود إسرائيليين بعد اقتحام حرش كودنة داخل الخط الفاصل مع الجولان السوري ضمن محافظة القنيطرة”.

هذا ورجح أن يكون الشخصان في مهمة استطلاع وزراعة ألغام في المنطقة، مشيرًا إلى أنه بعد قتل أحدهما وإصابة الآخر قام الجنود الإسرائيليون بنقلهما إلى الأراضي المحتلة، بحسب المرصد.

 

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    لافروف يدعو لتجنب التصعيد في القدس والضفة الغربية
    انفجار أصفهان- رويترز
    هجوم أصفهان.. شظايا حرب أوكرانيا تضرب صناعات إيران العسكرية
    هزة أرضية
    هزّة أرضيّة تضرُب الساحل السوري.. ويشعر بها سكان طرابلس

    الأكثر قراءة

    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى
    انفجار في أصفهان وسط إيران
    طائرات مسيرة.. تفاصيل جديدة عن الانفجار الضخم بأصفهان وسط إيران
    الدولار الأميركي
    قفزات جنونية... افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء