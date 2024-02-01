مقتل فرنسيين إثنين في هجوم روسي جنوب أوكرانيا

قتل متطوعين فرنسيين اثنين، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، جرّاء هجوماً روسيا في المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا.

وذكر حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية، أولكسندر بروكودين، ومسؤولون آخرون على تطبيق تيليجرام أن الهجوم الروسي على بلدة بيريسلاف نجم عنه مقتل المواطنين الفرنسيين وإصابة ثلاثة أجانب آخرين.

وقال ممثلو الادعاء العام في خيرسون إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بالطائرات المسيرة في المنطقة حوالي الساعة الرابعة مساء. وذكرت الشرطة أن مواطنا أوكرانيا أُصيب.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تفاصيل الهجوم، لكن القوات الروسية تقصف على نحو متكرر الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من منطقة خيرسون.

وتقع بيريسلاف على الضفة الغربية من نهر دنيبرو في منطقة خيرسون التي انسحبت منها القوات الروسية في أواخر 2022.

وعززت القوات الأوكرانية منذئذ مواقعها على الضفة الشرقية للنهر، لكن القوات الروسية تواصل القصف العنيف لأجزاء أخرى من منطقة خيرسون من أماكن تسيطر عليها في الضفة الشرقية.