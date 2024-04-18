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مقتل قائد الجيش الكيني و تسعة آخرين في تحطم مروحية شمال غرب البلاد

منذ 36 دقيقة
خريطة كينيا

خريطة كينيا

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أعلن الرئيس الكيني وليام روتو أن قائد الجيش الجنرال فرنسيس أوجولا كان من بين 10 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية كانوا يستقلونها بعد وقت قصير من إقلاعها (الخميس 18-4-2024).

وقال روتو إن الطائرة، التي كانت في زيارة لقوات تم نشرها في شمال غرب كينيا لمكافحة أزمة سرقة الماشية المنتشرة هناك، سقطت بعد دقائق فقط من مغادرتها مدرسة في مقاطعة وست بوكوت.

وأشار إلى نقل جنديين إلى المستشفى بعد نجاتهما من الحادث، وإرسال فريق تحقيق متخصص في الحوادث الجوية لمعرفة السبب.

وقال روتو في مؤتمر صحفي “فقدت بلادنا أحد أكثر جنرالاتها بسالة.. وفاة الجنرال أوجولا خسارة مؤلمة بالنسبة لي”.

كان أوجولا في السابق قائدا للقوات الجوية الكينية قبل ترقيته إلى منصب نائب قائد الجيش، ورقاه روتو العام الماضي لقيادة الجيش.

وعند ترقية أوجولا إلى أعلى منصب عسكري قبل عام، اتهمه روتو بأنه جزء من مؤامرة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2022، لكنه قال إنه أفضل شخص مؤهل لهذا المنصب.

ولقي العشرات من المدنيين وأفراد الشرطة حتفهم في الاضطرابات بشمال غرب البلاد.

وقُتل ما لا يقل عن عشرة جنود في يونيو حزيران 2021 عندما تحطمت مروحية كانوا يستقلونها أثناء هبوطها بالقرب من العاصمة نيروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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