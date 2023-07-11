الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل قائد عسكري مسؤول عن التعبئة جنوب روسيا

منذ 6 دقائق
عناصر من الجيش الروسي

عناصر من الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أجهزة إنفاذ القانون قولها الاثنين إن مسلحاً قتل ستانيسلاف رزيتسكي نائب رئيس إدارة التعبئة في مدينة كراسنودار الواقعة في جنوب روسيا.

وأضافت الوكالة أن قضية جنائية فُتحت في مقتل رزيتسكي، الذي تولى أيضاً قيادة غواصة كراسنودار التابعة لأسطول البحر الأسود في البحرية الروسية، والتي تحمل نفس اسم المدينة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هو القائد الحالي للغواصة أم لا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن غواصة كراسنودار تعمل بالديزل والكهرباء ومصممة ليستخدمها أسطول البحر الأسود “في محاربة السفن السطحية والغواصات، وزرع الألغام، وأعمال الاستطلاع”.

    المزيد من أخبار العالم

    علما الناتو وروسيا
    عشية قمة الناتو.. روسيا تتحدث عن السيناريو الأكثر سلبية
    مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيكون مؤقتاً
    أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ستولتنبرغ: الناتو سيتخذ قرارات قوية لدعم أوكرانيا

    الأكثر قراءة

    العنف - تعبيرية
    فيديو مروّع لتعرّض أطفال للضرب في إحدى الحضانات.. والتحقيق بدأ
    الجمهور خلال حفل تامر حسني في لبنان
    أكبر حشد جماهيري بتاريخ لبنان في حب تامر حسني
    شوكلاتة- تعبيرية
    معلومة صادمة لعشاق هذا النوع من الشوكولاتة!