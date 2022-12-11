مقتل قياديين اثنين في داعش بغارة أميركية شرقي سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، مقتل قياديين اثنين من تنظيم “داعش” في هجوم بطائرة هليكوبتر أمريكية شرقي سوريا.

وتأتي هذه الغارة في إطار سلسلة من العمليات الأمريكية التي نجحت في قتل عدد كبير من قادة التنظيمات الإرهابية، بينهم زعيم “داعش”، في عام 2022، ما يمكن وصفه بـ”استراتيجية قطع الرؤوس”.

بيان القيادة المركزية قال “نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في الساعة 2:57 صباحًا بالتوقيت المحلي من يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم داعش”.

وتابع البيان أن أحد القتلى هو أنس، وهو مسؤول في تنظيم داعش في سوريا كان متورطًا في عمليات التخطيط والتسهيل المميتة للتنظيم في شرق سوريا.

وأشار البيان إلى أنه تم التخطيط المكثف لهذه العملية أحادية الجانب لضمان نجاحها، وأن التقديرات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من داعش بالشراكة مع القوات المحلية، وأن التنظيم يواصل اتباع أجندة عملياتية عدوانية، بما في ذلك الهجمات الخارجية التي تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وخارجها”.

ونجحت الولايات المتحدة خلال العام الجاري في التخلص من قيادات بارزة في التنظيمات الإرهابية. وتشمل القائمة ثاني خلفاء “داعش”، أبو إبراهيم القرشي، وزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، والقائد الميداني لـ”داعش” في سوريا، ماهر العقال.