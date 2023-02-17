مقتل قيادي بتنظيم الدولة الإسلامية وإصابة 4 جنود أمريكيين في غارة بسوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان (الجمعة 17-2-2023) إن قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية قُتل وأُصيب أربعة جنود أمريكيين في غارة أمريكية بطائرة هليكوبتر على شمال شرق سوريا.

وقال البيان “أدى استهداف أحد قادة تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) إلى إصابة أربعة جنود أمريكيين وأحد الكلاب البوليسية المرافقة. تم قتل القائد في تنظيم داعش المستهدف في العملية المدعو حمزة الحمصي”.

ولم يوضح ما هو دور الحمصي.

وأضافت الوزارة أن الغارة نُفذت بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف بقيادة مقاتلين أكراد يشن حملة منذ سنوات ضد الدولة الإسلامية في الشمال.

يشار إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية عين زعيما جديدا في ديسمبر كانون الأول بعد أن فجر زعيمه السابق نفسه خلال غارة في جنوب سوريا.