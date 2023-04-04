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مقتل قيادي في "داعش" بعملية عسكرية أمريكية في سوريا

منذ ساعة واحدة
الجيش الأمريكي- أرشيفية

الجيش الأمريكي- أرشيفية

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان في وقت مبكر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية تمخضت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أمس الاثنين.

وجاء في البيان أن خالد أحمد الجبوري كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا وطور هيكله القيادي.

كانت وكالة تاس للأنباء قالت الأسبوع الماضي إن روسيا احتجت لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال التنظيم المتشدد بشأن “الأعمال الاستفزازية” للقوات المسلحة الأمريكية في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيين في هذه الضربة، وأضافت أن التنظيم “لا يزال يمثل تهديدا للمنطقة وما وراءها”.

    المصدر :
  • رويترز

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