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مقتل قيادي كبير في حزب الله شمال سوريا

منذ 16 دقيقة
عناصر حزب الله في سوريا

عناصر حزب الله في سوريا

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استهدفت حركة تحرير الشام وهي إحدى الفصائل المسلحة في شمال سوريا، آلية عسكرية تابعة لحزب الله، مما أدى لمقتل قيادي كبير وعدد من مرافقيه، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب معلومات المرصد السوري، فقد تم استهداف الآلية العسكرية أمس (الخميس 29-12-2022) بصاروخ موجه بريف حلب الغربي.

وقد اسفر الهجوم عن عن مقتل القيادي و2 من مرافقيه، ويشار بأن القيادي وأحد مرافقيه من الجنسية اللبنانية، والآخر من الجنسية السورية.

في سياق متصل، دارت اشتباكات مسلحة بعد منتصف ليل الأربعاء– الخميس بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين على محوري كفرنوران والشيخ سليمان بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين–أردوغان”، حيث جرى تبادل للقصف بالأسلحة الثقيلة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام على محور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات النظام بقذائف الدبابات والهاون قريتي كفرعمة وكفر تعال بريف حلب الغربي.

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