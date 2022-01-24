مقتل متظاهر بالرصاص الحي خلال احتجاجات السودان

قُتل متظاهر خلال احتجاجات خرج فيها آلاف السودانيين ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم، حسب ما أكدت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان.

وقالت اللجنة المناهضة للانقلاب على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك “ارتقى قبل قليل شهيد بمدينة الخرطوم لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة حية مباشرة في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية24 كانون الثاني”.

وأضافت اللجنة “شعبنا يسير المواكب السلمية باستمرار … ليُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم ما أدى لفقدان 74 شهيدًا منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة”.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وتتواصل بوتيرة شبه يومية مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، رفضاً لإجراءات البرهان وللمطالبة بحكم مدني كامل. وسقط في المظاهرات 73 قتيلاً منذ أن بدأت في 25 أكتوبر الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان.

وكانت الفترة الانتقالية قد بدأت في السودان في أغسطس 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاق سلام.