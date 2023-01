مقتل مسؤول أمن سفارة أذربيجان بطهران في هجوم مسلح

أكدت الخارجية الأذربيجانية مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة البلاد في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح اليوم الجمعة 27\1\2023.

وقالت الوزارة إن شخصا قتل وأصيب اثنان عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران، وأضافت أن “المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشنيكوف”.

وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية أن أورخان عسكروف، رئيس جهاز الأمن بالسفارة، لقي مصرعه أثناء التصدي للهجوم، فيما أصيب آخران بجروح.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية باعتقال مشتبه بتنفيذه الهجوم على مقر السفارة الأذربيجانية.

وفتح الجانب الأذربيجاني تحقيقا عاجلا في الحادث.

